Dois jovens detidos por roubo de material informático em loja na Maia

Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram detidos em flagrante pela GNR no dia 11 de dezembro por um furto num estabelecimento comercial em Barca, na Maia.As autoridades receberam uma denúncia e deslocaram-se ao local, onde intercetaram os homens na posse de um disco externo no valor de 100 euros, de acordo com um comunicado da GNR.Foram detidos e o artigo foi devolvido ao proprietário.Após identificação dos ladrões, verificou-se que entre 1 e 10 de dezembro realizaram outros dois assaltos em Rio Tinto e Canidelo, onde roubaram material informático num valor de 1580 euros.Os jovens vão ser presentes a primeiro interrogatório esta segunda-feira, para aplicação das medidas de coação.