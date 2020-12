Dois jovens detidos por roubos com violência em Quarteira

As autoridades detiveram na terça-feira dois menores de 17 anos suspeitos de roubo com armas brancas ocorridos nos últimos meses, em Quarteira, no concelho de Loulé, distrito de Faro, anunciou esta quarta-feira a GNR.

Os jovens foram detidos na sequência de uma investigação iniciada "há três meses" e que permitiu ao Núcleo de Investigação Criminal de Loulé da GNR recolher indícios para atribuir aos suspeitos "mais de uma dezena de roubos" com recurso a violência, destacou o Comando Territorial de Faro da força segurança.

Os investigadores alegam, segundo a mesma fonte, "que os suspeitos atuavam com violência, recorrendo a armas brancas, tendo efetuado mais de uma dezena de roubos na via pública, bem como em estabelecimentos comerciais e em postos de abastecimento de combustível".

Na posse desta informação, as autoridades policiais obtiveram mandados para proceder à detenção dos suspeitos e para efetuar buscas domiciliárias, durante as quais foi feita a "apreensão de três armas brancas e diversos artigos de vestuário", revelou o Comando Territorial de Faro da GNR.

Os dois detidos vão ser presentes a tribunal ainda durante esta quarta-feira para serem submetidos a primeiro interrogatório judicial e conhecerem as medidas de coação que lhes serão aplicadas.