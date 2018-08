Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens detidos por suspeita de roubos em Pombal

Rapazes têm 17 e 21 anos.

12:13

Dois jovens ficaram em prisão preventiva depois de terem sido detidos pela PSP de Pombal por suspeita da prática de roubos na via pública naquela cidade do distrito de Leiria, foi esta quinta-feira anunciado.



Numa nota de imprensa, o Comando Distrital da PSP de Leiria informa que na sequência de um processo em investigação na Esquadra Complexa de Pombal, da Divisão Policial de Leiria, foram detidos dois jovens com 17 e 21 anos, suspeitos de roubos na via pública com recurso a arma branca, na cidade de Pombal.



As detenções ocorreram no âmbito de um mandado de busca domiciliária e dois mandados de detenção fora de flagrante delito.



Após terem sido sujeitos a primeiro interrogatório, o tribunal decretou a medida de coação de prisão preventiva aos dois suspeitos.



Na operação foi ainda apreendido, entre outro material, uma faca de cozinha, que terá sido utilizada para consumar alguns roubos em Pombal, um fio em prata que terá sido roubado, uma chave de um motociclo Yamaha, que se suspeita de ter sido furtado em Condeixa-a-Nova, e uma gazua, construída a partir de uma vareta de óleo de veículo.