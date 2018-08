Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens em estado grave depois de queda de telhado em Tomar

Vítimas estariam a praticar parkour.

Dois jovens, um de 17 e outro de 20 anos, caíram de um telhado num armazém de pneus na zona industrial de Tomar e estão em estado grave.



De acordo com a GNR, as du vítimas estariam a praticar parkour - um desporto que implica que o praticante ultrapasse obstáculos da forma maia rápida possível - quando cairam no telhado que não resistiu ao peso dos dois provocando uma queda de 10 metros.



O alerta foi dado pelo encarregado do armazém que se deparou com os dois jovens caídos no interior do mesmo. As duas vítimas foram transportadas para o hospital



O CM que um dos dois rapazes corre risco de vida.