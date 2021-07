Os bombeiros da Amora, Seixal, resgataram dois jovens em situação de pré-afogamento durante esta tarde, na praia da Ponta dos Corvos, em Corroios, Seixal.

Outro menor que se encontrava com o grupo a tomar banho abandonou o local.

No local estiveram cinco homens e duas viaturas, da corporação do concelho do Seixal.

Os jovens foram estabilizados, e transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.