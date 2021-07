Dois jovens morrem em despiste seguido de queda de 10 metros em Monção

Viatura Médica de Emergência e Reanimação terem sido chamados.



O alerta foi dado às 01h36.



Os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.

Duas pessoas com 24 e 27 anos de idade morreram esta sexta-feira à noite, após caírem de carro de 10 metros de altura, em Monção.Os jovens seguiam na Estrada Nacional 403 quando se despistaram e voaram por uma ribanceira, tendo embatido numa árvore, que imobilizou a viatura. As causas são ainda desconhecidas.Os óbitos foram declarados no local após os Bombeiros de Melgaço, a GNR e uma