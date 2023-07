Dois jovens mortos em colisão entre carros no IC6 em Arganil

Dois homens, de 20 e 21 anos, morreram e outros dois, de 21 e 47, ficaram gravemente feridos, na sequência de uma colisão frontal entre dois carros no IC6, em São Martinho da Cortiça, no concelho de Arganil. O alerta foi dado às 19H04 desta sexta-feira.

As duas vítimas mortais viajavam no mesmo carro e estudavam em Oliveira do Hospital. Os feridos graves viajavam juntos na outra viatura.

"As vítimas mortais estavam inconscientes no interior do carro, que tivemos de desencarcerar, para efetuar a sua extração imediata, que demorou cerca de 15 minutos", referiu Fernando Gonçalves, comandante dos bombeiros de Arganil.

Os óbitos foram declarados no local pelo médico do INEM, que activou a equipa de psicólogos pata apoiar os familiares das vítimas.

A colisão frontal ocorreu numa zona de curva.

Nas operações de socorro estiveram 20 operacionais dis bombeiros de Arganil e Côja, o INEM e a GNR, que investiga a causa do acidente.

Durante as operações de socorro o IC6 esteve cortado nos dois sentidos.