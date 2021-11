Dois jovens presos em flagrante por assalto a Minipreço de Almada saem em liberdade

Um juiz de instrução criminal do tribunal de Almada libertou esta tarde os dois jovens, de 18 e 15 anos, presos ao principio da tarde deste domingo, de caçadeira municiada nas mãos, após terem assaltado um supermercado Minipreço.

O detido mais velho, já condenado a uma pena suspensa de prisão por roubos, ficou sujeito a apresentações diárias à força de segurança da área de residência.

Já o mais novo, que apesar da idade foi presente a um juiz por conta da qualificação do crime de roubo cometido, também sai em liberdade. Está, no entanto, notificado para voltar amanhã a apresentar-se a um juiz do tribunal de Família e Menores por ter pendentes diversos processos judiciais.

Recorde-se que além de terem sido apanhados com 175 euros roubados, os dois jovens apontaram a arma a várias vítimas, incluindo a uma mulher com o filho de apenas 4 anos ao colo.