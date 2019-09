Dois jovens presos por esfaquearem amigo numa festa

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria anunciou esta sexta-feira a detenção, em Tomar, de dois jovens de 19 e 20 anos, por serem os autores de um crime de homicídio na forma tentada.A vítima é um amigo, de 43 anos, que foi esfaqueado com “vários golpes” e em “diversas partes do corpo”, chegando a estar em “perigo de vida”. O crime ocorreu em abril, na zona das Sesmarias, em Tomar, durante uma festa.Segundo apurou esta sexta-feira o, os dois detidos desentenderam-se com a vítima e foi na sequência de uma zaragata que agrediram o amigo com uma faca. Após o crime, os dois jovens fugiram do local e só agora foram localizados e detidos pela Polícia Judiciária de Leiria, estando ambos em prisão preventiva a aguardar julgamento.O jovem de 19 anos foi detido no dia 7 de agosto e o de 20 anos foi detido na última quarta-feira, após regressar do estrangeiro. É funcionário de uma empresa que faz serviços em França, onde tem estado a trabalhar.O crime foi investigado pela PJ de Leiria, que identificou os autores poucos dias após a ocorrência, mas só avançou para as detenções após reunir provas e ouvir várias testemunhas.