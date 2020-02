Dois jovens presos por roubar carro e arma a PSP em Massamá

Dois homens, ambos de 21 anos, foram detidos pela PSP em Massamá, Sintra, por terem furtado o carro e uma pistola a um agente. A viatura foi levada da garagem do prédio onde a vítima vive.As detenções ocorreram pelas 20h15 de domingo, horas após os crimes. A dupla entrou nas garagens do prédio, furtando inúmeros bens. Assim que se apercebeu do furto, o polícia detetou nas redes sociais o próprio carro.O alerta foi dado, e o primeiro ladrão foi detido, sendo o segundo apanhado junto ao prédio devoluto onde ambos residem. Os bens do agente da PSP foram recuperados, assim como outros artigos que se presumem furtados.Alvos de cinco queixas por furto qualificado, os dois jovens ficaram em prisão preventiva.