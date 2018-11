Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens roubam cartões bancários e gastam o dinheiro em apostas

Suspeitos, já com antecedentes criminais por furto, foram intercetados pela GNR.

Por I.J. | 08:54

Dois jovens de 18 e 21 anos furtaram dois cartões bancários num assalto a uma casa, na Ilha, Pombal, e gastaram 7700 euros em apostas em plataformas de jogos online.



Com os restantes três mil euros de saldo da conta bancária compraram dois telemóveis, uma televisão, um robô de limpeza, um videojogo e vários acessórios.



Os dois jovens, já com antecedentes criminais por furto, foram intercetados pela GNR, que apreendeu os cartões bancários e os equipamentos comprados com os cartões furtados, que se encontravam num carro.