Dois velejadores, de 23 e 21 anos, foram ao início da noite de sexta-feira resgatados do mar após o seu veleiro ter naufragado a cerca de 1800 metros da costa, em Cascais.O alerta foi dado pelas 19h00. O Clube Naval de Cascais comunicou ao capitão do porto, comandante Paulo Agostinho, que os jovens estavam incontactáveis e não haviam regressado no tempo previsto.