Dois ladrões caçados após onda de assaltos em Tavira

Durante mais de um mês, dois homens aterrorizaram a cidade de Tavira. Dedicavam-se a assaltar estabelecimentos, sobretudo durante o período da madrugada. Acabaram por ser intercetados pela PSP, depois de um conjunto de ações operacionais desencadeadas nos últimos dias.Os dois indivíduos são suspeitos da prática de pelo menos seis crimes contra o património, revelou fonte do Comando de Polícia de Faro. Furtavam sobretudo bens alimentares, tabaco e dinheiro. As detenções ocorreram na sequência de uma investigação iniciada há pouco mais de um mês, e que ainda continua, por parte da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da PSP de Tavira.Os agentes conseguiram constituir arguidos os referidos dois suspeitos, ambos "residentes na cidade, por fortes e fundadas suspeitas da autoria dos referidos ilícitos criminais". Segundo oapurou, os dois homens atuavam em momentos distintos e não tinham ligação entre si para a execução dos referidos assaltos. Ainda segundo o Comando da PSP de Faro, "a recolha de vestígios nos estabelecimentos comerciais sustenta tal linha de investigação".Deste modo, a PSP acredita ter "travado tal fenómeno na cidade em apreço, devolvendo e reforçando a tranquilidade pública dos seus residentes e comerciantes". O Comando da PSP de Faro garante que irá manter "especial atenção a estes fenómenos com o intuito de reprimir a atividade criminosa na região".