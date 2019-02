Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois meios aéreos acionados para incêndio em Baião

Fogo destruiu zona de mato mas não colocou casas em perigo.

Por Lusa | 18:01

Vinte e cinco operacionais, apoiados por dois meios aéreos e 10 veículos, combateram esta quarta-feira um incêndio em Baião, que afetou sobretudo uma zona de mato, disse à Lusa fonte da corporação de Santa Marinha do Zêzere.



Segundo a fonte, os meios foram acionados cerca das 13h30 e as chamas lavraram durante várias horas no lugar de Anquião, na freguesia de Gestaçô.



Os bombeiros de Santa Marinha do Zêzere não avançaram a área ardida, mas precisaram não ter havido casas em risco.



Às 17h25, encontravam-se ainda no terreno alguns meios da corporação, cumprindo a fase de rescaldo do incêndio.