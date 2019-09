Incêndio em Alcoentre dado como dominado

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, já foi dominado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"O incêndio foi dado como dominado às 19h49. Até ao momento não temos indicação de qualquer ferido ou de habitações atingidas", afirmou fonte do CDOS de Lisboa.





O incêndio teve início pelas 15h16 na localidade de Quebradas, freguesia de Alcoentre, e pelas 20h10 continuavam no local 386 operacionais, apoiados por 116 viaturas, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.