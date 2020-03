Dois membros da Câmara do Porto julgados por denunciar “terror”

A Relação do Porto mandou julgar dois membros da Comissão de Trabalhadores da Câmara do Porto por difamação de um antigo comandante dos Bombeiros Sapadores, revogando um despacho do Tribunal de Espinho que declarou o caso extinto. Em causa estão acusações feitas contra Rebelo de Carvalho, em que era apontado como responsável por "perseguição e terrorismo psicológico", de "forte suspeição de viciação de procedimentos concursais" e de "utilização do espaço físico afeto ao batalhão para fins particulares".

"Impõe-se [...] revogar o despacho recorrido e, em sua substituição, determinar que os autos prossigam a sua normal e regular tramitação com a marcação do julgamento", determinou agora o Tribunal da Relação do Porto.

Na origem do processo do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto contra os dois membros da comissão de trabalhadores, por alegada difamação agravada ao antigo comandante dos sapadores Rebelo de Carvalho, estão imputações feitas em comunicado e em declarações aos meios de comunicação social em julho de 2017.

Interrogados no DIAP a 10 de janeiro de 2018, os dois arguidos sublinharam que atuaram em "representação da comissão de trabalhadores, ou pelo menos em nome dos membros presentes numa reunião de 25 de julho de 2017, que aprovou o comunicado e mandatou os dois arguidos para prestarem esclarecimentos à comunicação social", e que não agiram nunca a título pessoal.