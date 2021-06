O Tribunal de Portimão deu como provado que Maria Malveiro, de 20 anos, matou e esquartejou o corpo do jovem, embora não tenha conseguido provar a participação no homicídio da outra arguida, Mariana Fonseca, de 24.



O Tribunal da Relação de Évora deverá demorar cerca de dois meses a avaliar os recursos apresentados pelo Ministério Público (MP) e pela advogada da família de Diogo Gonçalves, que foi morto e desmembrado no Algarve.O Tribunal de Portimão deu como provado que Maria Malveiro, de 20 anos, matou e esquartejou o corpo do jovem, embora não tenha conseguido provar a participação no homicídio da outra arguida, Mariana Fonseca, de 24.

Os recursos contestam a decisão das juízas que absolveram Mariana Fonseca do crime de homicídio qualificado. O procurador do MP considera que “houve erro notório na apreciação da prova por parte do Tribunal e que a arguida absolvida deve ser condenada em coautoria com a outra arguida no crime de homicídio qualificado”.





A enfermeira Mariana Fonseca e a segurança Maria Malveiro (a primeira em liberdade e a segunda presa) estavam acusadas por homicídio qualificado, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, burla informática, roubo simples e uso de veículo.