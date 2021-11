As autoridades não conseguiram apurar a causa na origem de mais de dois mil incêndios rurais. Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, até 15 de outubro, o País registou 7610 incêndios rurais, sendo que destes 6438 foram investigados pela GNR e PJ.





Os investigadores apenas conseguiram apurar a origem de 4327 ignições. As investigações apontam que 47% dos incêndios, até julho, ocorreram por uso negligente do fogo. Destes, as queimadas para gestão de pasto contribuíram com 45% dos fogos, e as queimas de sobrantes agrícolas com 20%. O fogo de origem criminosa representa 23%. Segundo o mesmo relatório, os 7610 incêndios florestais registados até outubro destruíram 27 118 hectares de floresta e mato.