Dois mil militares da GNR vigiam Rali de Portugal

Competição vai decorrer em três distritos do Norte do País e percorre 350 quilómetros.

Por Aureliana Gomes | 08:04

Cerca de dois mil militares, 500 viaturas, patrulhas a cavalo e cinotécnicas vão percorrer mais de 50 mil quilómetros nos quatro dias do 52º WRC Rali de Portugal. A prova-rainha que conta para o Campeonato Mundial de ralis realiza-se nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga de quinta-feira a domingo.



A segurança será uma das prioridades da organização, que espera mais de um milhão de espectadores nos quatro dias.



"O número elevado de aficionados e as características da prova obrigam-nos a ter um cuidado complementar relativamente à segurança. Teremos um dispositivo forte nas zonas de prova e área envolvente", revelou o coronel Mesquita Fernandes, esta segunda-feira, em conferência de imprensa. Serão ainda acauteladas outras questões, nomeadamente a fluidez de trânsito junto aos troços.



A prova, que começa em Paredes e termina em Fafe, vai ter 350 quilómetros, grande parte em zona florestal. A GNR pede prudência aos espetadores. "As pessoas devem chegar aos locais cinco horas antes do início das classificativas. Em cada sítio haverá zonas de espetáculo e outras proibidas que devem ser respeitadas", disse o tenente-coronel Paulo Gomes.



Na conferência, o diretor da prova, Pedro Almeida, apelou ainda ao bom senso dos espectadores, lembrando que a continuidade da prova em Portugal depende de todos.



"A segurança do rali e a continuidade do mesmo é responsabilidade de todos nós. Só poderá haver prova se todos respeitarem as indicações da organização. Por isso, pedimos respeito para que este espetáculo continue no nosso país", pediu o responsável.