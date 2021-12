Um carro da GNR colidiu com outra viatura na madrugada desta quinta-feira ao quilómetro 85, do IC2, na zona do Casal do Carvalho, em Benedita, Alcobaça.Dois militares que seguiam no carro foram transportados para o Hospital de Torres Vedras com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado cerca das 3h40.No local estiveram duas ambulâncias e os Bombeiros Voluntários da Benedita.