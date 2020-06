Dois militares portugueses infetados com coronavírus na República Centro-Africana

Dois capacetes azuis portugueses na República Centro-Africana estão infetados com a Covid-19, o que obrigou a colocar em quarentena preventiva 37 militares lusos que com eles contactaram. Um dos infetados é um tenente-coronel colocado no quartel-general da missão das Nações Unidas. O segundo é um elemento da 7ª Força Nacional Destacada, estacionada na base de M’Poko.Estão assintomáticos e isolados nos devidos aquartelamentos, ambos na capital Bangui mas distanciados alguns quilómetros. As infeções foram detetadas após testes de despistagem realizados por rotina.A higiene das mãos é obrigatória desde sempre, uma vez que se trata de um país com várias doenças perigosas e nenhuma capacidade de cuidados médicos avançados.Até este domingo, a RCA tinha contabilizados 45 mortos em 3429 casos de Covid-19. Portugal já teve dois militares infetados no Afeganistão.