Dois mortos após inalação de gás em Portalegre

Duas pessoas morreram hoje de manhã devido a inalação de gás numa casa na freguesia da Urra, distrito de Portalegre, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).A mesma fonte adiantou que as duas vítimas mortais são do sexo masculino e têm 30 e 48 anos. O alerta para o incidente foi dado às 07:16.No local estiveram os bombeiros de Portalegre e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Portalegre.A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária.