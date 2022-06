Dois mortos e quatro feridos em acidente na A1 em Santarém

Um acidente na A1, sentido Lisboa-Porto, provocou dois mortos e quatro feridos graves na madrugada desta quarta-feira, na zona de Cartaxo, em Santarém.O caso aconteceu ao quilómetro 66, junto à portagem da A1, depois de uma carrinha de sete lugares se depistar. O veículo abalroou o separador lateral e acabou por cair numa vala. As seis vítimas deste acidente seguiam na carrinha.O alerta foi dado às 05h30 e um helicóptero foi acionado de imediato para levar os feridos ao hospital, que foram transportados para três unidades do distrito de Lisboa.No local encontram-se 27 operacionais, entre eles da GNR e dos bombeiros, apoiados por 12 veículos, dois deles do INEM. Ainda não é possível apurar as causas do acidente.As faixas de rodagem já foram desempedidas e o trânsito circula normalmente.Em atualização.