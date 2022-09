Dois mortos e quatro feridos graves em colisão entre veículos em Alijó

Uma colisão entre dois carros, na variante de Alijó, em Vila Real, fez dois mortos e quatro feridos graves, na manhã deste domingo. No local estão 39 operacionais e um helicóptero do INEM.Segundo apurou o, o alerta foi dado às 6h11 da manhã deste domingo.As vítimas com ferimentos graves estão a ser assistidas no local e até ao momento nenhuma foi levada para o hospital.No local estão 39 operacionais, 13 veículos e um helicóptero do INEM.A GNR também já está no local, com quatro patrulhas e seis operacionais.Em atualização.