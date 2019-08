Dois mortos e três feridos em colisão entre carro e carrinha na A1 em Ovar

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, uma delas em estado grave, numa colisão entre um carro e uma carrinha A1, na freguesia de Válega, em Ovar, esta segunda-feira.A vítima que ficou em estado grave está a ser assistida no local, dentro de uma ambulância, e os dois feridos ligeiros estão a ser transportados para o Hospital de São João, no Porto.O acidente ocorreu ao quilómetro 265, no sentido Sul - Norte.O alerta foi dado às 14h59.Encontram-se no local os Bombeiros de Albergaria-a-Velha, os Bombeiros de Estarreja, a Brigada de Trânsito, uma VMER de Aveiro, uma VMER de Santa Maria da Feira.O acidente está a condicionar o trânsito estando este a ser efetuado apenas numa via.Em atualização