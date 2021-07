Uma violenta colisão entre uma mota e um carro na Estrada da Circunvalação, no Porto, matou dois homens, de 31 e 45 anos. O acidente, ocorrido na noite desta sexta-feira, perto do Hospital de São João, deixou ainda três pessoas feridas.



Ao que o CM apurou, a viatura ligeira capotou mas, apesar do aparato, os três ocupantes terão sofrido apenas ferimentos ligeiros.





O alerta foi dado pelas 23h56. No local estiveram 37 operacionais dos bombeiros, PSP e INEM, apoiados por 16 viaturas.