Duas pessoas morreram esta madrugada num acidente rodoviário em São Martinho, no concelho de Alcácer do Sal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A mesma fonte adiantou que para além das duas vítimas mortais há a registar um ferido grave e outro ligeiro, sendo que uma outra pessoa foi assistida no local, sem necessitar de assistência hospitalar.

O acidente, cujo alerta foi dado às 03:11, envolveu três veículos ligeiros e obrigou ao corte do IC1 em ambos os sentidos.