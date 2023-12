Dois mortos e um ferido grave em colisão entre dois automóveis em Portalegre

Duas pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após uma violenta colisão entre dois veículos ligeiros, no IP2, perto de Portalegre, na zona do Centro de Exames de Condução.O alerta foi dado às 20h32 e o acidente obrigou ao corte da via durante largas horas.As vitimas mortais, condutores dos veículos, são um homem de 84 anos, de Cabeço de Vide e uma mulher de 29, de Portalegre.O ferido grave é uma mulher, de 76 anos, esposa da vítima mortal, que seguia no lugar do passageiro e foi transportada para o Hospital de Portalegre.No local, entre Bombeiros de Portalegre, VMER do INEM e GNR estivaram um total de 21 operacionais apoiados por nove viaturas.