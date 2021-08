As vítimas mortais são os condutores de duas das três viaturas envolvidas no acidente. Em estado grave encontra-se uma criança, neta de uma condutora que faleceu. O menino de 9 anos foi transportado para o Hospital de Beja.O alerta foi dado às 20h53 e no local estão 30 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros de Beja, GNR e PSP.A estrada foi cortada.