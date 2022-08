Dois praticantes de parapente, um instrutor (com cerca de 40 anos) e um instruendo (com cerca de 30 anos) que estava a passar férias na ilha da Madeira, morreram esta sexta-feira na sequência de um acidente durante um voo na zona da Madalena do Mar.



As duas vítimas são portuguesas e foram apanhadas por uma rabanada de vento que os atirou contra as rochas numa queda de cerca de 250 metros. Os corpos ficaram numa zona inacessível e a sua remoção demorou quatro horas com a intervenção dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol.