Dois mortos em acidente entre camião e carro em Tondela

Uma colisão entre um carro e um veiculo pesado provocou a morte de duas pessoas, no IP3, em Tondela.O acidente ocorreu esta segunda-feira. O alerta foi dado às 12h12 e no local estiveram 16 operacionais apoiados por seis viaturas.Quando o acidente aconteceu, o camião estava a ser rebocado por um pronto socorro, devido a uma avaria e foi nesse veículo pesado que o carro terá embatido.As vítimas mortais viajavam no veículo ligeiro e já foram transportadas para o Instituto de Medicina Legal de Viseu.O Comandante dos bombeiros Voluntários, Nuno Pereira, lembra que já é muito recorrente a existência deste tipo de acidentes.