Dois mortos em acidente na A10 no sentido Carregado-Benavente

Uma colisão entre dois carros provocou dois mortos, um ferido grave e um ferido ligeiro na A10, ao km 29.2, em cima da ponte de Benavente, no sentido Carregado-Benavente.



Segundo o CM conseguiu apurar, um carro bateu com grande violência na traseira de outro. O ferido grave é um homem de 48 anos que seguia ao voltante do veículo que chocou com a outra. A ferida ligeira, uma mulher de 60 anos que seguia ao volante do carro embatido, foi encaminhada para o Hospital de Vila Franca de Xira.





As duas vítimas mortais são dois homens, de 67 e 77 anos.Ao que o CM conseguiu apurar, as vítimas mortais e o ferido grave iam para a pesca, já que a estrada tem vestígios de canas e outros utensílios ligados a este desporto.No local estão 28 operacionais dos bombeiros e 12 viaturas.

Há duas faixas cortadas ao trânsito no sentido do acidente.