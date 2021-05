Dois mortos em acidentes com tratores na região Centro

Dois homens morreram nas últimas 24 horas em acidentes com tratores.Esta segunda-feira, pelas 14h30, chegou o alerta para um sinistro fatal, em Pata da Moura, Bragança. O tratorista, de 68 anos, terá sido surpreendido com a queda de uma estrutura em betão quando passava com a máquina agrícola. O óbito foi declarado no local.“Seguia sem o arco de proteção, que podia ter feito a diferença”, reforçou o adjunto dos Bombeiros de Seia, Tiago Cabral.