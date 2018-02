Dois jovens morrem atropelados em Montemor-o-Velho

Acidente aconteceu em Catarruchos, Arazede. Vítimas saíam de um café quando foram atropeladas.

24.02.18

Dois jovens com idade de 28 e 29 anos morreram atropelados ao sair de um café, este sábado à noite em Montemor-o-Velho.

Segundo apurou o CM, as vítimas são Flávio Castro e Marco Simão, ambos residentes no concelho de Cantanhede. Os dois jovens foram colhidos por uma condutora, que ficou em estado de choque.



Os jovens terão saído apressdamente do café de uma associação cultural e entraram na via de rodagem.



Quando os meios de socorro chegaram ao local, as vítimas já não apresentavam sinais de vida.



O acidente aconteceu na aldeia de Catarruchos, freguesia de Arazede, por volta das 19:30 deste domingo.