Dois mortos em atropelamento seguido de despiste na EN125 em Albufeira

Um peão e um motociclista morreram esta quinta-feira na sequência de um atropelamento seguido de despiste na Estrada Nacional (EN) 125, na zona da Guia, no concelho de Albufeira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.O acidente, que ocorreu às 17h19, deu-se quando o motociclista atropelou um peão, despistando-se de seguida e indo embater noutro veículo, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.Uma das vítimas mortais tinha cerca de 25 anos e a outra entre 45 a 50 anos, concluiu a mesma fonte.Segundo a mesma fonte, no local encontravam-se às 18h30 um total de 20 operacionais, apoiados por nove veículos, estando aquele troço da EN 125 temporariamente cortado ao trânsito.Ao local do acidente acorreram elementos da GNR, bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Infraestruturas de Portugal.