Uma colisão entre duas motas provocou duas vítimas mortais, esta quarta-feira, na EN377, em Sesimbra.Umas das vítimas mortais era um homem de 25 anos.O alerta foi dado às 18h02. No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Seixal e de Sesimbra, a GNR da Quinta do Conde, a VMER do Barreiro e o INEM.