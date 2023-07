Dois mortos em despiste de carro para pinhal em Carregal do Sal

A forma como a viatura ficou ‘abraçada’ a um pinheiro, após ter arrancado duas árvores de meio porte, espelha a violência do acidente de viação que esta quinta-feira provocou dois mortos, ao quilómetro 15 do IC12, em Carregal do Sal.Não se sabe a hora certa em que ocorreu o despiste por não haver testemunhas. O que se sabe é que o condutor do veículo sinistrado, António Rodrigues, de 62 anos, não era visto desde quarta-feira à noite e ontem de manhã a família deu nota do seu desaparecimento. No lugar do pendura seguia Maria Cecília Ferreira, de 55 anos.O alerta para o acidente foi dado às 09h30, por funcionários da empresa Infraestruturas de Portugal, que na altura faziam a vigilância móvel ao itinerário. As vítimas estavam encarceradas no interior da viatura, que ficou imobilizada junto a um pinheiro. "Cumpriu-se o protocolo e os óbitos foram confirmados no local", referiu Filipe Lopes, comandante dos Bombeiros de Carregal do Sal. Militares da GNR de Viseu recolheram elementos de prova na faixa de rodagem e em todo o espaço percorrido pelo veículo na berma e zona florestal. A circulação no IC12 esteve condicionada até às 13h00.