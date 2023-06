Dois mortos em despiste de mota em Torres Novas

Duas pessoas morreram esta quinta-feira num despiste da mota em que segiuam na Estrada do Relvas, em Riachos, Torres Novas. As vítimas tinham cerca de 30 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 17h01.





"As vítimas estavam em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local pelo INEM, depois de 40 minutos de manobras de reanimação", disse fonte do Comando Sub Regional do Médio Tejo, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. No socorro estiveram os bombeiros voluntários de Torres Novas, o INEM com uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e a viatura médica, a GNR e a PSP, num total de 19 operacionais.