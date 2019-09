Dois mortos em despiste na EN 10 em Benavente

Duas pessoas morreram esta sexta-feira no despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 10, entre o Porto Alto e o Infantado, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente (Santarém), disse fonte da proteção civil.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o acidente ocorreu às 12h25, tendo estado no local 16 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.O óbito das duas vítimas foi declarado no local, disse a mesma fonte.