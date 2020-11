Dois mortos em despistes de automóveis em Torres Novas e Marvão

Uma mulher e um homem morreram, na quinta-feira à noite, em dois despistes de automóveis ocorridos na A1, em Torres Novas, e na EM524, em Marvão.





Na A1, a vítima foi uma mulher de 40 anos. O carro que conduzia galgou as proteções e ficou fora da faixa de rodagem, ao quilómetro 91 da via rápida, no sentido sul-norte.