Dois mortos em incêndio na Malveira

Duas pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um incêndio numa habitação na Malveira, concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta para o fogo na habitação foi dado às 04h37.

Fonte da GNR disse à Lusa ter recebido um pedido de ajuda por telefone por existirem "problemas no circuito da casa", tendo apontado para a hipótese de curto-circuito.

Por seu turno, o comandante dos bombeiros da Malveira, Miguel Oliveira, afirmou que, no combate ao fogo, os bombeiros não conseguiram detetar a sua causa, remetendo para a investigação da Polícia Judiciária, que está no local.

O responsável adiantou que as vítimas mortais são um homem, com cerca de 80 ano estava acamado, e uma mulher, com cerca de 70 anos.

Na habitação, encontravam-se outras seis pessoas, que conseguiram sair da casa sem quaisquer ferimentos ou queimaduras, quando se aperceberam do fogo.

Fonte do CDOS de Lisboa disse que o incêndio ficou resolvido às 05h45 e envolveu 17 operacionais, com o apoio de oito veículos.

No local estiveram os bombeiros da Malveira, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária.