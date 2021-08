Duas pessoas morreram num despiste de carro na A28, em Matosinhos, este domingo à noite.O acidente ocorreu junto à saída para a Exponor.No local estiveram um total de 17 operacionais dos Bombeiros de Leça do Balio, do Corpo de Bombeiros de Matosinhos-Leça e da GNR.As vítimas foram ainda sujeitas a manobras de reanimação, mas os óbitos acabaram por ser declarados no local.O alerta foi dado às 23h10.