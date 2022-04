O Tribunal do Bolhão, no Porto, está a julgar dois oficiais da PSP por falsificação de um auto no qual descrevem erradamente as circunstâncias em que morreu André Gomes, conhecido por ‘Pika’, atingido a tiro por um agente quando fugia após um assalto, a 30 de agosto de 2016. A vítima tinha 16 anos.











Os dois arguidos, na altura dos factos subcomissários, respondem por falsificação de documentos e abuso de poder. Os dois agentes que estão a ser julgados não são os mesmos que perseguiram o carro em que seguiam os ladrões e contra o qual foram disparados os tiros fatais. Nada têm a ver com o assunto, mas elaboraram o auto. No documento é descrito que o polícia que usou a arma de serviço para travar o grupo fez dois disparos para o ar e um para o carro.