Dois operários morrem em brutais acidentes de trabalho

Homem de 51 anos morre arrastado por argolas de betão em Guimarães e outro, de 62, morre em queda em Famalicão.

Por Fátima Vilaça e Manuel Jorge Bento | 01:30

Vicente Fernandes, de 51 anos, soltava as correntes de segurança de uma carga de argolas de cimento que tinham acabado de chegar num camião à obra onde trabalhava, em Abação S. Tomé, Guimarães. Sem que nada o fizesse prever, as argolas desprenderam-se do camião e arrastaram o trabalhador pelo terreno. Vicente Fernandes ainda foi socorrido, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local onde sofreu o acidente.



Já em Bairro, Vila Nova de Famalicão, um homem de 62 anos morreu noutro acidente de trabalho, na Hidrocotão. Estava a subir uma escada quando se desequilibrou e caiu, de uma altura de cerca de três metros, sobre um ferro que lhe atravessou o corpo. À chegada ao local de elementos dos bombeiros de Riba de Ave, o operário estava já em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado ainda no local. Além da corporação, estiveram também no local uma equipa médica de emergência e reanimação do INEM e o Núcleo de Investigação Criminal da GNR.



O acidente em Abação S. Tomé aconteceu cerca das 14h30 desta segunda-feira, numa obra particular a cerca de 200 metros da igreja paroquial da freguesia. Já durante a manhã tinham sido descarregadas argolas de cimento e a vítima mortal estava, juntamente com o patrões e outros colegas, a colocá-las num poço de água que estavam a construir. Uma equipa destacada pela Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local e abriu um inquérito de investigação para perceber o que provocou o acidente mortal.



PORMENORES

Choque

O patrão de Vicente Fernandes estava a manobrar a grua na mesma obra quando o acidente ocorreu. Ficou em choque ao perceber que o funcionário não apresentava sinais vitais.



Socorro rápido

Os bombeiros de Guimarães e a equipa médica da VMER da cidade ainda tentaram manobras de reanimação, mas já não foi possível salvar o trabalhador, que vivia na vila de Ronfe.



Autópsia esta terça-feira

O cadáver de Vicente Fernandes foi removido do local cerca das 16h00 e levado pelos bombeiros para a morgue do Hospital de Guimarães. Deve ser autopsiado esta terça-feira no IML local.