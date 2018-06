Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois padres amigos festejam bodas de prata

Fernando Calado Rodrigues e António Pires comemoram 25 anos de sacerdócio com festa em Bragança.

Por Tânia Rei | 08:50

Venceu o amor pela minha terra e pela minha diocese", explica ao Correio da Manhã o sacerdote Fernando Calado Rodrigues, de Bragança, a poucos dias de completar 25 anos como padre diocesano. O mesmo sente o padre António Pires, que foi ordenado no mesmo dia. Os dois sacerdotes de Bragança vão comemorar as bodas de prata, numa cerimónia conjunta, dia 20 deste mês.



"Desde muito jovem comecei a sentir a preocupação de estar ao serviço e à disposição das pessoas. E fui percebendo que poderia passar por esta vocação", relembra Fernando Calado Rodrigues. Mais de duas décadas depois, continua com "a mesma alegria" e sente-se até com "mais condições [como pessoa] para ser padre".



Também António Pires teve o apoio da família nesta decisão: "Vivia-se um entusiasmo cristão na minha família. Depois, nos movimentos onde participamos, vamos descobrindo a importância da missão e do serviço aos outros", diz.



Os padres amigos foram ambos ordenados a 20 de junho de 1993, e exercem funções em várias paróquias da Diocese de Bragança-Miranda. No próximo dia 20, a seguir à eucaristia, seguir-se-á um jantar de confraternização, para o qual convidaram a estar presentes "aqueles que não podem retribuir" o convite - é o caso de um recluso da cadeia de Bragança, uma doente psiquiátrica crónica, um casal de deficientes e uma aluna de São Tomé no Instituto Politécnico de Bragança. "São representativos de todas as pessoas que o Evangelho nos diz para convidarmos", afirma Fernando Calado Rodrigues.



Revelam que foi a forma que encontraram de servir a população. Fernando Calado Rodrigues tem 49 anos e é natural de Milhão, no concelho de Bragança. Já António Pires nasceu há 52 anos em Bragança. Além das paróquias onde exercem funções, estão ligados a instituições como o IPB, a Unidade Local de Saúde e os Escuteiros.