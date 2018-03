Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois pescadores desaparecidos no Rio Cávado resgatados em estado hipotérmico

Homens foram transportados para o hospital.

15:33

Os dois pescadores que esta terça-feira desapareceram no Rio Cávado, em Braga, quando a embarcação em que seguiam se virou ao contrário foram resgatados com vida, mas em estado hipotérmico. O alerta foi dado às 14h49.



Os homens, com cerca de 60 anos, foram transportados para o hospital.



No local estiveram 15 operacionais de corporações de bombeiros de Braga, Amares e Famaliação. Esteve ainda uma viatura médica de emergência e reanimação, uma moto do INEM e a GNR.