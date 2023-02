Dois pescadores encontrados mortos na Marinha Grande

Dois pescadores, na casa dos 60 anos, foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira no areal da Praia da Vieira, em Leiria.As vítimas tinham ido para a praia esta terça-feira para uma tarde de pesca e foram dadas como desaparecidas ao final do dia. O alerta foi dado pelas famílias.As circunstâncias da morte dos homens estão agora a ser apuradas, mas acredita-se que tenha resultado pelo afogamento.Os corpos já foram recolhidos pela equipa dos Bombeiros Voluntários de Leiria. Procedem-se agora os trabalhos para levar as vítimas para o Hospital e se realizaremn as autópsias.