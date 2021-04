Dois pescadores feridos em naufrágio na Caparica

Dois pescadores tiveram de ser hospitalizados na sequência de um naufrágio entre as praias da Bela Vista e do Castelo, na Costa da Caparica, Almada. A embarcação ficou desgovernada devido a um cabo que se prendeu à hélice e foi virada por uma onda.O acidente ocorreu pelas 20h30, quando a barco de arte xávega seguia com cinco tripulantes a bordo. Os pescadores foram projetados, mas conseguiram chegar a terra pelo próprios meios. O alerta foi dado e levou à mobilização de 14 operacionais, entre bombeiros e elementos da Polícia Marítima.De acordo com o CDOS de Setúbal, o pequeno barco foi puxado para terra sem problemas, mas dois dos tripulantes tiveram de ser assistidos, um devido a hipotermia, o outro com ferimentos num pé.Segundo o comandante da Capitania de Lisboa, capitão Diogo Vieira Branco, o barco foi retirado do local por tratores habitualmente usados no apoio em terra aos pescadores de arte xávega da Caparica.