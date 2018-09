Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois pescadores resgatados após naufrágio em Gaia

Meios de socorro retiraram pai e filho da água na Praia da Aguda

13:25

Dois pescadores foram resgatados do mar na manhã desta sexta-feira quando o barco onde pescavam naufragou ao largo de Vila Nova de Gaia.



Os homens, que são pai e filho foram retirados da água pouco depois de o barco se ter virado, perto do areal da Praia da Aguda, por volta das 11h00.



Um moto de água da Autoridade Marítima entrou prontamente em ação e conseguir retirar os náufragos do mar sem ferimentos de maior. O barco também foi retirado da água.



Uma testemunha conta à CMTV que o pequeno barco de pesca terá sido atingido por uma vaga inesperada e virou-se.



(Em Atualização)