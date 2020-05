Dois polícias detidos em megaoperação da PSP em Lisboa e Setúbal

Dois polícia foram detidos na sequência de uma investigação da PSP iniciada há cerca de um ano sob a tutela do DCIAP relacionada com um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional. Os agentes estão entre os vários suspeitos detidos por prática de várias atividades criminosas altamente lucrativas.



Um dos suspeitos já se encontra em prisão preventiva, à ordem de Inquérito autónomo, pela prática do crime de homicídio na forma tentada, detido em Novembro de 2019.





"Neste momento, encontra-se em curso uma ação operacional, com extensão em várias zonas do país, destacando-se os distritos de Lisboa e Setúbal, dando-se cumprimento a vários atos processuais, através da realização de mais 30 buscas, havendo a registar de momento 4 detidos, entre os quais, 2 polícias da Polícia de Segurança Pública, bem como a constituição de mais de uma dezena de arguidos e diversas apreensões", pode ler-se no comunicado da PSP.No decorrer da investigação foi possível identificar a existência de vários crimes praticados pelo grupo de autores, entre eles: Corrupção, Favorecimento Pessoal praticado por funcionário; Extorsão; Coação; Detenção de armas proibidas e Tráfico de estupefacientes.Em atualização